Vicino di casa "rumoroso": arrivano i carabinieri e scoprono che è uno spacciatore

Sono stati spaventati dalle urla furiose che provenivano da un appartamento, i residenti di via Bobbio che domenica pomeriggio hanno chiamato il 112.

I carabinieri di San Fruttuoso, insieme ai colleghi della pattuglia mobile di zona, una volta all'interno dell'alloggio, sono riusciti faticosamente a identificare l'uomo che urlava e che ha dato subito chiari segni di non voler collaborare con l'Arma: si tratta di un 40enne genovese, pregiudicato. Dopo la perquisizione, i militari hanno trovato 8 grammi di hashish, 10 di anfetamine suddivise in 3 bustine, un coltellino e un bilancino di precisione.

L'uomo, che già in passato era finito nei guai proprio per reati connessi alla droga, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità.