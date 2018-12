Ubriaco si avvicina alla pattuglia e insulta i carabinieri, arrestato

Nella tarda serata di giovedì 27 dicembre 2018 in corso Sardegna, uno straniero, in stato di ubriachezza, si è avvicinato a una pattuglia del Nucleo Radiomobile, che stava effettuando un controllo alla circolazione, e, senza un giustificato e apparente motivo, oltre a proferire frasi oltraggiose, ha opposto viva resistenza nei confronti dei carabinieri, rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità.

L'uomo, definitivamente bloccato, è stato poi identificato come un peruviano di 47 anni, regolare ma con pregiudizi di polizia, e arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazione sull'identità personale e ubriachezza. Rinchiuso presso le camere di sicurezza, l'uomo è stato processato in mattinata con rito direttissimo.