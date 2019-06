Tentano di rapinare un 20enne: sgominata la "banda dei Rolex"

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Crimine della questura di Genova hanno fermato quattro persone, tre uomini e una donna di origini campane, che nella notte hanno provato a rapinare un ragazzo di 20 anni prendendo di mira il Rolex che portava al polso.

La tentata rapina si è verificata in via Campanella, nel quartiere di Albaro, zona in cui sono avvenuti altri episodi simili nelle ultime settimane: la convinzione dei poliziotti è che i quattro siano gli autori delle altre rapine messe a segno tutte accomunate dal fatto che ad attirare l'attenzione dei malviventi erano orologi preziosi, Rolex in primis.