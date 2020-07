Barbecue alcolico ai giardini pubblici, poliziotti costretti a usare lo spray urticante

La giornata di sabato 4 luglio per la polizia è iniziata con cinque arresti a Sampierdarena e si è conclusa con altri tre fermi a San Teodoro.

Intorno alle 21.45 le volanti sono intervenute presso i giardini Buonvicini nell'ominima via nel quartiere di San Teodoro dove era in corso un barbecue a cui stavano partecipando una trentina di persone. Sul posto era già presente la polizia locale, che però non era riuscita a interrompere partite di pallone e schiamazzi e a far abbassare la musica.

Anche l'intervento della polizia di Stato non ha sortito effetti particolari e gli agenti sono stati spintonati, vedendosi costretti a usare lo spray urticante per riportare alla calma tre cittadini ecuadoriani di età compresa tra i 23 e i 44 anni.

Questi ultimi sono stati arrestati per i reati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciati per il rifiuto d'indicazioni sull'identità personale e sanzionati per ubriachezza, per la violazione della normativa di contenimento del covid-19 e per accensione di fuochi in luogo pubblico, lordura del suolo e disturbo della quiete pubblica.