Trovati con 900 grammi di cocaina e oltre 1000 euro: due arresti

I carabinieri hanno arrestato ieri due ragazzi provenienti dal Senegal: i due erano stati notati dai militari mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto in via Montello, continuando ad attraversare nervosamente la strada da una parte all'altra.

Fermati per un controllo, i due hanno opposto resistenza: bloccati definitivamente, i due uomini, di 34 e 21 anni, entrambi pregiudicati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati conseguentemente trovati in possesso di 900 grammi circa di cocaina e oltre mille euro in contanti, diversi telefonini e materiale utile per il confezionamento. Sono stati portati nel carcere di Marassi.