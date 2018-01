Droga, blitz dei carabinieri a Campo Ligure: un arresto

Venerdì pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Arenzano, con la collaborazione dei militari di Campo Ligure, hanno arrestato un uomo di 38 anni, disoccupato.

L’arresto è maturato nell’ambito di una serie di servizi antidroga predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Valle Stura.

Un appartamento sospetto in vico dei Cerutti

Proprio nell’ambito di questa attività, i carabinieri hanno individuato un appartamento nel centro di Campo Ligure, in vico dei Cerutti, frequentato da persone già conosciute perché dedite all’uso di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Così è scattato il blitz: intorno alle 13 i militari, in borghese, hanno fatto irruzione nell’appartamento dove hanno trovato un uomo che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, gettandolo nel cestino dei rifiuti. Recuperato, in realtà conteneva 15 grammi di cocaina suddivisa in una decina di dosi già pronte per lo spaccio.

Inoltre, la successiva perquisizione ha permesso di sequestrare in cucina, all’interno di un barattolo, 13 ovuli di hashish, per un peso complessivo di 140 grammi, e una somma di denaro, provento dello spaccio, materiale per il confezionamento e pesatura della droga.