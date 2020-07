Cerca di strangolare la fidanzata e devasta un locale: arrestato

Tentato omicidio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: con queste accuse è stato arrestato un 44enne genovese pregiudicato.

L’uomo, ieri sera, si è presentato completamente ubriaco presso una pizzeria di via Trento richiedendo insistentemente una birra. Al netto rifiuto del gestore, è andato su tutte le furie ed ha cominciato a colpire gli arredi del locale con calci e pugni, spintonando tutti coloro che cercavano di fermarlo, per poi allontanarsi poco prima dell’arrivo degli uomini della Polizia di Stato, ancora in preda ai fumi dell’alcol.

Gli agenti intervenuti hanno appreso da un cliente che l’uomo da qualche tempo frequenta una donna che risiede in una palazzina vicina alla pizzeria e, sospettando che questa potesse essere in pericolo, hanno raggiunto immediatamente l’appartamento. L’intuizione dei poliziotti è stata determinante per evitare un epilogo drammatico: infatti già dal portone si sentivano le grida della donna che invocava aiuto.

Al sesto piano, all’interno dell’abitazione completamente a soqquadro, gli agenti hanno trovato il 44enne mentre stava trascinando la fidanzata, ferita al viso e alla testa, verso il parapetto del balcone, stringendole con forza le mani al collo.

Approfittando della sorpresa dell’uomo - che non si aspettava l’arrivo della Polizia - gli operatori sono riusciti a prenderlo e a mettere in salvo la donna in evidente stato di shock.

L’uomo, durante le fasi dell’arresto ha reagito con violenza anche nei confronti degli agenti, colpendoli e minacciandoli di morte.

Dopo la stesura degli atti è stato portato nel carcere di Marassi. È stato denunciato anche per oltraggio e danneggiamento.