Vende crack e cocaina a uno studente, pusher in manette

Stava vendendo crack e cocaina a uno studente, ma è stato visto dai carabinieri ed è finito in manette.

È successo in via Prè, dove i militari hanno colto sul fatto un pusher, un senegalese di 43 anni, mentre cedeva - in cambio di 15 euro - una dose di crack e una di cocaina a un giovane 23enne peruviano, residente a Genova, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore.

A questo punto è scattato l'arresto, a cura del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro.