Giallo ad Arquata: trovata con i polsi legati, muore poco dopo

Giallo ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Iginia Fabbri, 71 anni, originaria di Genova, è stata trovata in casa, in regione Pessino, in stato di semincoscienza e con i polsi legati.

Il figlio ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono stati tanto immediati quanto vani: la donna è deceduta.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo, insieme con i colleghi della compagnia di Novi e della stazione di Arquata, oltre che il magistrato di turno.

Iginia Fabbri sarebbe morta per ipotermia: in base a una prima ipotesi, potrebbe essere stata immobilizzata da alcuni rapinatori, ma ci sono molti dubbi. In casa infatti non vi era alcun oggetto di valore. La donna non era imbavagliata.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia nella speranza di ricavare elementi utili alle indagini.