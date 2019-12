Paura per Ariel, da due notti fuori casa. I genitori: «Torna, non siamo arrabbiati»

«Torna a casa, non siamo arrabbiati, per noi non è successo niente». Sono ore da incubo per mamma Brenda e papà Roberto, che da due giorni non hanno più notizie del figlio Ariel, 13 anni.

Ariel Ruben Carpio Garcia si è allontanato dalla sua casa di via Dottesio lunedì, senza portare con sé il telefono. Nel pomeriggio di lunedì era attesa al dopo scuola, ma non vi è mai arrivato. Le ricerche dei genitori sono partite subito, e il passaparola ha consentito di individuare Ariel a Sampierdarena in compagnia di alcuni ragazzi più grandi, dopodiché gli avvistamenti si sono fermati.

La madre ha già sporto denuncia ai carabinieri e avvisato la polizia, e ha già chiesto agli ospedali cittadini nel timore che il 13enne potesse essersi sentito male o essere rimasto ferito. Con il trascorrere delle ore è stato capovolto anche il Consolato dell’Ecuador, che ha condiviso l’appello per ritrovare Ariel sui social network.

Mamma Brenda ha raccontanto a GenovaToday: «Non si allontana mai così tanto, chiede sempre il permesso, mi chiama sempre per avvisarmi se va da qualche parte. Ora ho paura che gli sia successo qualcosa, non è mai successa niente simile. Ariel è un ragazzino timido, va a scuola e al centro nautico, non va neanche alla Fiumara da solo. Non c’era motivo per lui di fuggire: magari ha paura che lo sgridiamo perché si è allontanato senza permesso, ma assolutamente no, sappiamo che è un bravissimo ragazzo».

«Per favore torna a casa, so che non te ne volevi andare - ha aggiunto il papà di Ariel, Roberto - forse hai paura di tornare a casa perché pensi che sia arrabbiato, ma se sono severo con te è perché voglio che tu sia un bravo ragazzo, ed è per questo che lavoro, anche per non farti mancare nulla, voglio solo il meglio per te. Torna a casa, non ti sgrideremo, io e la mamma siamo molto preoccupati. Chiamami, ovunque tu sia verrò a prenderti».

Moltissimi i messaggi di solidarietà arrivati ai genitori di Ariel, la comunità sudamericana si è stretta intorno alla famiglia nel cercare di dare una mano. Chiunque abbia informazioni su Ariel può contattare i numeri 3201956731 - 3468798648 - 3457682017, le forze dell’ordine o il consolato ecuadoriano.

