Arenzano, intervento dei Vigili del Fuoco sul rio Cantarena

Potevano costituire un reale problema quei tronchi e arbusti presenti sul letto del torrente Cantarena ad Arenzano, soprattutto in occasione dell'allerta arancione prevista per domani, domenica 20 ottobre. In caso di piena, infatti, avrebbero presentato un ostacolo sul greto che avrebbe potuto dare origine a esondazioni e pericoli vari.

E dunque nel pomeriggio di sabato 19 ottobre i Vigili del Fuoco hanno operato sul rio Cantarena, ad Arenzano, per liberare il letto del fiume per consentire alle acque il regolare deflusso verso il mare ed evitare esondazioni.

Le squadre all'opera sono miste, formate da personale SAF e sommozzatori