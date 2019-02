Bancale di pellet in vendita su internet, truffato

I carabinieri di Arenzano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per truffa un sardo di 73 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo ha messo in vendita su un sito internet specializzato un bancale di pellet per un importo di 270 euro. Un 42enne genovese, dopo aver contattato il venditore e versato la somma pattuita, non ha ricevuto quanto acquistato.