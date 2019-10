Sub in difficoltà durante immersione, paura sulla Haven

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno salvato un sub in difficoltà durante un'immersione di gruppo sul relitto della Haven ad Arenzano.

Nella fase di risalita il sub ha perso il contatto con il gruppo e, successivamente, con il relitto. Questi ha proseguito la fase di decompressione in solitaria, senza un pallone segnasub visibile dalla superficie, allontanandosi di circa 500 metri dal punto di immersione a causa della forte corrente.

Il pronto intervento dell'elicottero drago dei Vigili del Fuoco, con a bordo i sommozzatori, ha permesso di individuarne la posizione grazie alla presenza di bolle che uscivano dall'acqua. I due sommozzatori si sono quindi tuffati in mare, hanno preso contatto visivo con il sub in difficoltà e hanno comunicato la loro posizione al gommone dei Vigili del Fuoco, con la squadra iperbarica a bordo, in arrivo.

Prontamente i pompieri si sono immersi e hanno raggiunto il sub, prestandogli assistenza per tutta la decompressione durata circa 40 minuti. Alla riemersione è stato fatto salire a bordo del gommone, è stato portato al porto di Arenzano dove il 118 stava attendendo. Terminata la visita da parte del medico non è stato ritenuto necessario fornire ulteriore assistenza sanitaria.

