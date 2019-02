Fine settimana di controlli, otto persone alla guida con troppo alcol in corpo

Nel corso della notte fra sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 durante posti di controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della compagnia carabinieri di Arenzano e i colleghi del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica quattro persone, di età compresa 27 e 50 anni. Questi ultimi, sottoposti all'alcoltest, sono risultati positivi.

Altre due persone, sempre per lo stesso reato, sono state denunciate a Sestri Levante: si tratta di una 32enne di Lavagna, risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,93 grammi/litro, a Santa Margherita Ligure, e di un 33enne con tasso alcolemico di 1,38.

Sono stati anche sanzionati amministrativamente un 30enne con un tasso alcolemico di 0,74, un 20enne con un tasso alcolemico di 0,42, mentre un colombiano di 37 anni di Chiavari è stato sanzionato per non aver effettuato il cambio delle targhe essendo residente in Italia da più di 60 giorni, pertanto gli è stata ritirata la carta di circolazione. A tutti è stata ritirata la patente di guida.