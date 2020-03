Arenzano, da Comune e Civ l'elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio

Le norme per far fronte all'emergenza coronavirus si inaspriscono, e i negozi che non vendono beni di prima necessità, insieme a bar e ristoranti, da giovedì devono tenere la serranda abbassata.

Allo stesso tempo, abbondano le raccomandazioni per non uscire di casa (è possibile farlo solo per casi di reale necessità e con autocertificazione dietro), e per tutelare le fasce più a rischio.

Come fare, dunque per fare rifornimento di alimentari (anche di piatti pronti) o di servizi speciali senza uscire di casa, e sostenendo allo stesso tempo il commercio locale? Ad Arenzano l'amministrazione comunale, insieme al Civ, ha stilato un elenco di esercizi che fanno consegna a domicilio. Eccoli, con i rispettivi recapiti:

Frutta e verdura

La frutta di zio Gio - 3474124161

Il Pianeta della Frutta - 3516199216

Panifici

Zena - 3465817049

Dolce & Salato - 0109826615

Consorzi

Il Consorzio - 3355492288

Bar

Al Vascello - 3477710464

Cremeria del Sasso

Ristoranti

Tui Bistrot - 3396234806

Pizzerie

Il Gusto Giusto - 3272971861

La Bisboccia - 0108590128

Pizzeria Marco - 0109123247

Attenti a quei due - 0109131197

Servizi

Calcagno Gas - 3384668992

SOS Servizi Ortopedici Sanitari - 3270006723