Tragedia ad Arenzano, 36enne trovato senza vita in casa

Non rispondeva più né al telefono né al citofono, neppure alla compagna, che alla fine si è preoccupata e ha chiamato i vigili del fuoco per entrare nel suo appartamento. Ed è stato proprio in casa che è stato trovato il corpo senza vita di un 36enne di Arenzano, morto con tutta probabilità per arresto cardiaco.

La tragica scoperta è avvenuta nella serata di martedì. A chiamare i soccorsi, come detto, la compagna dell’uomo, che provando a entrare nell’appartamento non è riuscita ad aprire la porta né a farsi rispondere. I vigili del fuoco accorsi sul posto sono entrati, e nel vedere il corpo hanno subito chiamato il 118. All’arrivo dei soccorritori, però, per il 36enne non c’era ormai più nulla da fare.

Nell'appartamento sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale per un primo, sommario esame del corpo: non risultano segni di violenza, e l’ipotesi più probabile è che possa essersi trattato di un malore. In casa sono stati trovate anche piccole quantità di cocaina e hashish, e i militari stanno vagliando anche l’ipotesi che possa essere stata la droga a causare la morte, ma risposte certe arriveranno soltanto con l’autopsia, già disposta.

L’intera cittadina, intanto, si stringe intorno ai familiari e alla compagna del 36enne, molto conosciuto e amato: decine i messaggi di solidarietà e cordoglio arrivati nelle ultime ore.