Gli cade la sigaretta e incendia i vestiti: 86enne morto di infarto

Tragedia mercoledì pomeriggio ad Arenzano, in piazza Golgi, dove carabinieri, personale del 118 e Vigili del Fuoco sono intervenuti per entrare in casa di un uomo di 86 anni, Giuseppe Baldizzone, che non rispondeva alle telefonate dei familiari.

Una volta entrati nell'appartamento, però, i soccorritori si sono resi conto che per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe mancato a causa di un malore dovuto a un grande spavento: si sarebbe addormentato con la sigaretta accesa che, cadendogli dalla bocca, gli avrebbe bruciato i vestiti. Una volta svegliatosi, l'uomo avrebbe provato a spegnere le fiamme ma sarebbe stato colto prima da malore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno.