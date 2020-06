Si ubriaca, si tuffa e si sente male: paura per un 17enne ad Arenzano

Si è ubriacato con gli amici, ha deciso di farsi un bagno ma si è sentito male, ed è stato portato via in ambulanza in codice giallo.

La vicenda lunedì sera ad Arenzano, sulla spiaggia davanti ai bagni Lido, in pieno centro, dove un gruppo di ragazzi si ritrovano per bere insieme. Davanti il mare, dietro lo stabilimento chiuso: un posto ideale per passare inosservati. Uno di loro, un 17enne di Cogoleto, verso le 23,15, dopo aver consumato alcolici in maniera decisamente eccessiva, fa il bagno, e accusa un malore.

Il ragazzo è stato soccorso da due operatori addetti alla vigilanza notturna delle spiaggie (Agenzia C.P.A Close Protection Agency di Genova); lo stesso, completamente privo di sensi non rispondeva nemmeno agli stimoli dolorosi.

Sono dunque stati allertati immediatamente i soccorsi che al loro arrivo hanno trasportato il giovane al pronto soccorso in codice giallo.

Per fortuna dunque i fatti non si sono trasformati in tragedia grazie alla velocità dei soccorsi, ma per qualche terribile minuto sul lungomare di Arenzano si è temuto che la situazione potesse evolvere in peggio.