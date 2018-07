Sub dispersa dopo immersione sulla Haven, paura ad Arenzano

Paura al largo della costa di Arenzano. Una sub di circa 50 anni non è risalita dopo un'immersione sul relitto della Haven ed è stata dichiarata dispersa. A lanciare l'allarme l'istruttore del centro immersioni che l'aveva accompagnata insieme ad altri sub che sono invece tornati a riva.

Sono in corso le ricerche e sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di porto e i Carabinieri oltre a personale del 118. Si tratta dell'ennesimo episodio nella zona dove giace il relitto della petroliera affondata nel 1991 nelle acque di Arenzano. Dal 2015 a oggi sono morti sei sub e altrettanti si sono sentiti male negli ultimi tre anni.