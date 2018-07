Arenzano, friggitrice in fiamme: paura nella palazzina

Vigili del Fuoco, Croce Rossa di Arenzano, Carabinieri e Associazione Nazionale Carabimieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di sabato nel comune rivierasco a causa di una friggitrice andata in fiamme in un appartamento di via Olivette.

La coltre di fumo, che ha invaso le scale e i pianerottoli, era talmente spessa che gli inquilini della palazzina non riuscivano a entrare dal portone.

Tanta paura, ma per fortuna nessun danno grave per un principio di incendio che è stato domato in breve tempo: due persone anziane sono state messe in salvo, ma non si registra nessun ferito.