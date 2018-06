Rogo ad Arenzano, a fuoco due auto

Incendio nella notte ad Arenzano, in via Trieste, per motivi ancora da accertare.

Ad aver preso fuoco sono state due auto parcheggiate, che sono state avvolte dalle fiamme nel giro di pochi minuti, venendo completamente carbonizzate nonostante il celere intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai cittadini.

Si registrano danni anche al palazzo accanto al quale erano posteggiate le vetture (alcune saracinesche e terrazzi anneriti dal fumo).