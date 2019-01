Stop alle immersioni sulla Haven per motivi di sicurezza

La capitaneria di porto di Genova ha temporaneamente interdetto tutte le attività subacquee (sportive e non) nell'ambito del relitto della petroliera Haven, che si trova nelle acque di Arenzano.

L'ordinanza è stata emessa in seguito alla segnalazione della presenza di una rete da pesca abbandonata avvolta e incastrata nel fumaiolo. Rete che potrebbe rappresentare una situazione di pericolo per coloro che dovessero immergersi in acqua. Le operazioni per la rimozione dovrebbero essere effettuate nella settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019 dal V Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera, con la collaborazione del Nucleo Sub dei VVF di Genova, di quello dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Una volta recuperata, la rete verrà smaltita grazie all’intervento dell’Assessore all’ambiente del Comune di Arenzano.