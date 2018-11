Arenzano, esce carburante dai tombini: allarme inquinamento

Sono ancora da accertare le cause della fuoriuscita di quel che sembra a tutti gli effetti carburante, dai tombini del porto di Arenzano.

Sul posto, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera (supportata anche dai colleghi di Genova) e personale della Porto di Arenzano.

Il liquame si è riversato in mare, e a partire dalla tarda mattinata si registrano operazioni in corso nel porticciolo turistico per far sì che non si disperda in mare aperto: a questo fine, sono state utilizzate dalla Guardia Costiera anche alcune barriere galleggianti anti-inquinamento.