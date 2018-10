In auto con un amico e hashish, arrestato

I carabinieri di Arenzano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne del posto. Il giovane, controllato a bordo di un'auto in compagnia di un'altra persona, è stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish.

Successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare altra sostanza stupefacente per un totale di 85 grammi, nonché dieci grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di 100 euro, il tutto posto sotto sequestro.

Anche l'amico dell'arrestato è stato segnalato amministrativamente quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di un grammo di hashish. Il 23enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Arenzano in attesa del giudizio direttissimo.