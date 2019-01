Arenzano: deruba una donna in un negozio, denunciato

Lo scorso mese, una genovese di 30 anni, mentre si trovava all'interno di un esercizio pubblico ad Arenzano, è stata derubata del proprio cellulare da un uomo, che si è allontanato velocemente.

Mercoledì 30 gennaio 2019, al termine di accertamenti, i carabinieri della stazione di Arenzano, dopo aver identificato l'autore del furto in un 45enne di Novi Ligure, gravato di pregiudizi di polizia, lo hanno denunciato per furto in esercizio pubblico.