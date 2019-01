Ruba il bancomat del patrigno e preleva 600 euro, denunciato

Ha effettuato prelievi fraudolenti per un importo totale di 600 euro con il bancomat del patrigno.

Per questo un 33enne genovese gravato di pregiudizi di polizia, individuato quale responsabile del furto all'interno della sua abitazione, è stato denunciato per furto in appartamento ed indebito utilizzo di carta di credito dai carabinieri di Arenzano.