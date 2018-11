Controlli anti droga ad Arenzano: un arresto e quattro giovani segnalati

Nel pomeriggio di venerdì 2 novembre 2018 i carabinieri della compagnia di Arenzano hanno arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino egiziano di 21 anni residente a Genova, pregiudicato.

Il giovane, sottoposto a controllo, dopo essere stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha spintonato violentemente uno dei militari.

I carabinieri hanno inoltre segnalato all'autorità amministrativa, quali assuntori, altre 4 persone, tra cui un 16enne, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro e l'arrestato è stato ristretto in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.