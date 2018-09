Posti di blocco a ponente, due patenti ritirate

Serata di controlli per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Arenzano, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio e al consumo di droga e di vigilanza alla circolazione sulle strade della "movida" del ponente, tra Pra'e Arenzano.

I militari hanno segnalato alla Prefettura di Genova come assuntori di droghe due ragazzi, un 20enne di Cogoleto e un 19enne di Arenzano trovati in possesso di 2 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana.

Nel corso dello stesso servizio sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne nato in Perù, ma residente a Genova, e un 24enne di Arenzano. Ai due conducenti, risultati positivi all’alcoltest, sono stati ritirati i documenti di guida mentre i veicoli sono stati affidati ad altre persone in grado di guidare.