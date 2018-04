Spaccio di cocaina, in manette il pusher di Arenzano

Finisce in manette quello che secondo i carabinieri era uno dei pusher più "attivi" nella zona di Arenzano, arrestato durante un blitz effettuato lunedì sera: si tratta di un 31enne di origini albanesi, pregiudicato per reati contro il patrimonio, possesso di armi e immigrazione clandestina, che aveva creato un vasto giro di spaccio di cocaina finito nel mirino dei militari.

L’operazione è scattata dopo settimane di indagini in cui gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia di Arenzano, coordinati dal capitano Lorenzo Toscano, hanno tenuto d’occhio l’uomo seguendolo nei suoi spostamenti e ricostruendo suoi traffici.

Il fatto che fosse sprovvisto di permesso di soggiorno e ufficialmente senza fissa dimora ha reso ancora più difficile risalire al suo “covo”, ma alla fine i militari lo hanno rintracciato in un appartamento di Savona, dove alle 22 di lunedì sera, in borghese, hanno fatto irruzione: all’interno hanno trovato il 31enne circondato da una ventina di dosi già confezionate, circa 20 grammi di cocaina, e diverse centinaia di euro in contanti provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e portato nella camera di sicurezza del comando di Savona, dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima: martedì mattina è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere, e in attesa che la pena diventi esecutiva è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Savona e di firma due volte al giorno in commissariato.