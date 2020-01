Arenzano, chiude il Cinema Italia

Chiude ad Arenzano il Cinema Italia. Una brutta notizia per tutti gli appassionati del ponente che frequentavano le due sale cinematografiche di via Sauli Pallavicino 31 nella splendida location circondata dai pini a due passi dal mare.

«Ci dispiace informare il gentile pubblico che abbiamo dovuto interrompere l’attività del Cinema Italia di Arenzano - hanno spiegato i gestori del cinema - per il quale è scaduto il contratto di affitto e non è prevista alcuna proroga. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, siamo costretti a interrompere un dialogo decennale che ha legato Circuito Cinema e gli spettatori del ponente».

«Gli abbonati residenti ad Arenzano - hanno concluso - possono rivolgersi ai nostri uffici per il rimborso degli spettacoli non usufruiti. Per maggiori informazioni è disponibile il numero di telefono 010583261».

Il sindaco di Arenzano ha però chiarito di aver predisposto un nuovo bando per la gestione del cinema, lasciando trasparire l'intenzione di non voler chiudere la struttura. Se tutto andrà bene, dunque, tempi della burocrazia permettendo, in primavera il paese riavrà il suo cinema.