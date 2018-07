Sabato sera di controlli da Arenzano a Chiavari, denunciati tre automobilisti

Nella nottata fra sabato 21 e domenica 22 luglio, a seguito dei servizi svolti dai militari del Nor Aliquota Radiomobile di Arenzano per il contrasto del fenomeno cosiddetto delle 'stragi del sabato sera' sono state denunciati per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica due giovani: un 31enne di nazionalità ucraina, pregiudicato, e un 25enne genovese.

Analoghi servizi sono stati svolti anche dai carabinieri di Chiavari, che hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne, residente a Lavagna, pregiudicato, a cui è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea.