Arenzano: irregolarità nel cantiere per il Palazzetto dello Sport, due denunce

I carabinieri hanno svolto un controllo presso due cantieri edili impegnati nella costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport di Arenzano e hanno denunciato due datori di lavori, rispettivamente di 45 e 43 anni, per utilizzo di attrezzature non idonee ai fini della salute e sicurezza e uso di attrezzature non idonee per i lavori in quota e alla difesa delle aperture.

Il primo, titolare di una ditta con sede a Perugia, deve rispondere dell'utilizzo di un ponte mobile non conforme alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavori, mentre l'altro, parigrado di una ditta con sede a Reggio Emilia, ha consentito l'utilizzo delle attrezzature per le coperture di solai e aperture non idonee a evitare la caduta.

Nell'ambito del controllo sono stati anche identificati dieci operai dipendenti di altre tre ditte, impegnati nelle lavorazioni del cantiere.