Maltrattata e perseguita la compagna durante e dopo la relazione, arrestato

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della stazione di Arenzano, in seguito a un ordine di carcerazione, emesso dalla locale autorità giudiziaria, ha arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia un trentenne genovese, gravato di pregiudizi di polizia.

Il giovane, durante la sua convivenza con una ragazza genovese di 27 anni, oltre a maltrattarla con minacce e violenze fisiche, dopo la fine della loro relazione, l'ha perseguitata, anche in presenza della figlia minorenne dell'uomo.

La 27enne è stata informata della possibilità di rivolgere a un centro anti violenza cittadino. Il trentenne è stato trasferito nel carcere di Marassi.