Controllato dopo un'aggressione a una ragazza, si scaglia contro i carabinieri

In via del Fossatello ad Arenzano, in seguito ad accertamenti connessi con l'aggressione di una ragazza, quest'ultima poi trasportata presso il nosocomio locale, un uomo è stato fermato e poi accompagnato in caserma per accertamenti da un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia carabinieri.

Identificato in un 39enne nato in Germania e abitante negli Stati Uniti, in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro i militari, provocando delle lesioni a un carabiniere. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Questa mattina è stato processato.