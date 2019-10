Turisti in camper, nuova area attrezzata per la sosta in arrivo a Genova

Il consiglio comunale di Genova, nella seduta di martedì 8 ottobre 2019, ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Valeriano Vacalebre che impegna il sindaco Marco Bucci e la giunta a individuare in tempi brevi una superficie idonea, possibilmente servita da mezzi pubblici, nella quale realizzare un’area con servizi necessari alla sosta dei camperisti che si recano a visitare la città di Genova.

Nella mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia si legge: "Una città come Genova, che vuole sviluppare ulteriormente la sua immagine turistica, deve necessariamente stare al passo con le esigenze dei turisti che scelgono di visitare in camper la nostra città per passare le loro vacanze".

Prosegue Vacalebre "Sarebbe quindi opportuno ampliare i servizi ricettivi all’interno della città di Genova con una area attrezzata per la sosta camper, così da dare modo ai turisti in transito con i propri camper di soggiornare per qualche notte aumentando in questo modo la piccola economia commerciale messa in seria crisi a seguito della caduta del Ponte Morandi. Le aree camper comportano un introito per la città in quanto la sosta nelle aree attrezzate non è gratuita e oggi a Genova non è presente alcuna area destinata a questa categoria di turisti". Motivo per cui "i camperisti si indirizzano verso località diverse, privando in questo modo Genova da un lato dall’essere la meta di una categoria di turisti in forte crescita e dall’altro dall’essere competitiva con altre città che sono meno belle ed importanti della

nostra".