Ex Ilva, sciopero in tutti gli stabilimenti in attesa di schiarite da Roma

Ancora una giornata importante per il furuto dell'ex Ilva. Intorno alle 10 è iniziato l'incontro convocato al Mise per presentare ai sindacati il nuovo piano industriale 2020-2025 che Arcelor Mittal ha inviato venerdì scorso al governo per tutti gli stabilimenti.

Al tavolo assieme al ministro dello sviluppo, Stefano Patuanelli, siedono anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Per i sindacati, i segretari generali dei metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm e Ugl e i rispettivi segretari confederali.

Nel frattempo a Genova e Taranto, così come in tutti i siti della multinazionale dell'acciaio, lavoratori in sciopero per tutto il giorno per protestare contro un piano che sembra annunciare una dura riduzione degli occupati e della capacità produttiva del gruppo.