Ex Ilva, Arcelor Mittal chiede tempo e la protesta continua

Il confronto fra governo, azienda e sindacati non ha dato gli esiti sperati, anche se in giornata sono attesi ulteriori sviluppi. Nel frattempo prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva, che a Cornigliano come a Novi stanno attuanto il blocco delle merci in entrata e uscita.

La questione su cui non si è ancora trovato un accordo riguarda il prolungamento della cassa integrazione covid-19, che l'azienda vorrebbe proseguire. Contrari i sindacati, che insistono nel chiedere un piano industriale ben definito e garanzie occupazionali.

Arcelor Mittal ha chiesto altri dieci giorni di tempo. La Fiom si dice pronta a proseguire la protesta. In giornata un nuovo confronto sulla situazione a Cornigliano.