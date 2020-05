Ex Ilva, azienda nega assemblea e scatta un nuovo sciopero

Secondo giorno di sciopero per i lavoratori ex Ilva. Oggi però la protesta dovrebbe concludersi in mattinata. La decisione presa dalle Rsu dello stabilimento nella tarda serata di ieri intende replicare alla decisione di Arcelor Mittal di non concedere per oggi un'assemblea ai lavoratori relativa all'informativa circa l'incontro del 18 maggio scorso sulla cassa integrazione Covid 19. «È una vergogna l'atteggiamento arrogante di questa azienda», si legge in una nota delle Rsu dello stabilimento Arcelor Mittal di Cornigliano.

«L'azienda - spiegano i sindacati - ha negato assemblea dopo l'incontro in prefettura per l'accesso alla cig per 200 lavoratori. L'Azienda non vuole tornare indietro da questa decisione e trovare alternative alla Cigo dicendo che ha problemi con la spedizione del prodotto».

«Premesso che noi vogliamo l'acciaio e la fabbrica di Cornigliano è importante, sa lavorare bene e fa profitto e quindi vogliamo mantenerla, non possiamo permetterci che 1,1 milioni di metri quadrati diano lavoro neanche a mille persone. Non è accettabile». Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine della conferenza stampa in Regione Liguria sull'emergenza coronavirus. «Parteciperemo a tutti i tavoli ma, se non si dà lavoro a tutti, ci riprendiamo le aree e costruiamo attività per la città che sono in grado di darci tantissimi posti di lavoro - avverte il Primo cittadino - spero che nei prossimi giorni si possa parlare con il top management e trovare una soluzione».

«Il confronto con i rappresentanti di Arcelor Mittal mi ha lasciato molto perplesso - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Non c'erano l'amministratore delegato né l'azionista, ma mi è sembrato un atteggiamento poco coerente con il momento storico che il Paese sta vivendo. Al di là del caso di specie delle ore di cassa integrazione, mi preoccupa non sapere la prospettiva di quello stabilimento, della siderurgia in Italia, non conoscere gli eventuali accordi sottesi tra i dialoghi del ministro Patuanelli e ArcelorMittal», aggiunge il governatore.

Toti sottolinea che «per Genova quello stabilimento rappresenta un pezzo di storia e, ci auguriamo, di futuro ma insiste su un'area strategica per la città e che dà lavoro a poche persone. Se Mittal ha intenzione di crescere, siamo pronti a dare una mano, ma se gli atteggiamenti sono questi, anche noi cambieremo i nostri».