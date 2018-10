Ferita durante la migrazione, l'Enpa salva una rara aquila minore

L’hanno trovata sulle alture di Sestri Ponente, un’ala fratturata che ha fermato la sua migrazione verso l’Africa per svernare: si tratta di un raro esemplare di aquila minore, detta anche “aquila pennata” per le zampe completamente piumate.

L’esemplare è stato recuperato e affidato alle cure dell’Enpa di Campomorone, che ha subito verificato la presenza di pallini o altri segni legati a una battuta di caccia. A quanto accertato dai veterinari, però, l’aquila si sarebbe ferita con tutta probabilità sbattendo contro qualcosa, forse sbilanciata dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi, un impatto che ha causato la frattura dell’ala.

L’aquila è stata sottoposta a un intervento chirurgico finalizzato a mantenere l’ala in asse e consentire la calcificazione dell’osso, un’operazione che la costringerà a restare con Enpa almeno sino alla prossima primavera. Se tutto andrà come sperato, però, il magnifico rapace potrà riprendere il suo cammino tra qualche mese: il centro Cras di Campomorone ricorda che per dare una mano a mantenere lei e tutti gli animali che vi vengono accuditi e curati è possibile scrivere ad adozionigenova@enpa.org.