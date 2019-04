A Palazzo della Meridiana il forum europeo sull'ambiente: attesa la sindaca Appendino

Ci sarà anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, all’edizione 2019 dell’Eurocities Environment Forum organizzato a Palazzo della Meridiana dal 3 al 5 aprile.

Il forum riunisce i sindaci delle principali città europee per trattare e analizzare temi legati all’ambiente, ai cambiamenti climatici, all’efficenza energetica e a tutte le principali criticità legate alle risorse naturali. E mercoledì, in occasione della firma del “Covenant of Mayors”, patto tra 11 città che si impegnano a ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas serra entro il 2030, verrà sottoscritto un accordo specifico sul triangolo Genova-Milano-Torino che vedrà la partecipazione di un rappresentante del Comune di Milano (non ci sarà il sindaco Giuseppe Sala) e della sindaca Appendino.

Inevitabile l’adozione di particolari misure di sicurezza, alla luce delle minacce che Appendino ha ricevuto nelle scorse settimane in seguito allo sgombero dell’Asilo Occupato di Torino. Soltanto lunedì pomeriggio, a Palazzo Civico, sede del Comune, è stata recapitata una busta contenente polvere esplosiva e un innesco artigianale indirizzata proprio a lei, il campo del mittente compilato con la scritta “Scuola Diaz”. Sull’accaduto, il sindaco Bucci in consiglio comunale ha annunciato l’intenzione di manifestare direttamente solidarietà alla collega torinese proprio durante il convegno di mercoledì.

Tornando al convegno, alla firma del protocollo saranno presenti anche Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo economico, il collega all’Ambiente, Matteo Campora, e Alberto Unia, assessore alle Politiche per l'ambiente della città di Torino: «Le tre città capoluogo, Genova, Milano e Torino, condividono un passato che da sempre le ha rese protagoniste nei processi dello sviluppo economico nazionale - spiegano da Tursi - Il crollo di una infrastruttura strategica quale il ponte Morandi ha reso ancora più evidente la connessione e interazione tra i rispettivi tessuti produttivi, fortemente interessati dagli effetti di questo evento. La firma del Protocollo d’Intesa concretizza questa volontà di collaborazione volta a realizzare un coordinamento congiunto e lo sviluppo di strategie di resilienza capaci di porre in sinergia le governance delle tre città capoluogo con il contributo tecnico-scientifico della Fondazione Rockefeller».