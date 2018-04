Artisti di strada 2.0, un'app e un sito per performance e spettacoli

Con Arthecity nasce la community degli artisti di strada, un progetto già attivo a Genova (oltre che a Trieste, Torino e Pesaro) il cui obiettivo è mettere in rete artisti, amministrazioni pubbliche e cittadini, per garantire da una parte la possibilità di esibirsi e dall’altra di non violare le norme stabilite dai diversi Comuni. Il tutto con un vero e proprio "patto politico di accoglienza" verso le arti negli spazi pubblici che vuole creare una collaborazione permanente per lo sviluppo delle politiche culturali, sociali e turistiche locali.

Piattaforma web & app

Un patto collegato a una piattaforma web grazie alla quale l’artista può arrivare in città, leggere sulla piattaforma le informazioni utili per esprimere la propria arte, cercare il luogo preferito, segnarsi in posizione con una app ed esibirsi, rispettando gli orari, in armonia con i luoghi e con le indicazioni del Comune. Il sito e la app, insomma, forniscono strumenti utili per monitorare il territorio, regolare il fenomeno

e creare una connessione fra artisti e cittadini per coinvolgerli negli eventi che si svolgono in spazi pubblici.

Il progetto

Il progetto della Federazione nazionale arti in strada è fra quelli che partecipa sulla piattaforma di Eppela alla prima call del 2018 di Nastro Azzurro Crowd, iniziativa che prevede un cofinanziamento da parte di Nastro Azzurro del 50 per cento del contributo richiesto fino a un massimo di 5mila euro. E l’obiettivo, da raggiungere entro il 6 maggio, è possibile per Arthecity. Già attivo nelle città di Trieste, Torino, Pesaro e Genova, il progetto punta ad ottenere una diffusione capillare in tutta Italia e ad ampliare le proprie capacità.