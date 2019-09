Crollo ponte Morandi, riapre via Perlasca

Lunedì 23 settembre dalle 7.30 apre al traffico veicolare via Perlasca, nella parte ancora oggi chiusa per i lavori legati alla demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera.

Il tratto riaperto sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Lunedì scorso era stata riaperta al traffico veicolare una corsia di via Fillak e in settimana via Porro è diventata percorribile in direzione monti-mare. Il passaggio pedonale è però consentito solo su via Porro. Resta ancora in vigore il divieto di transito ai velocipedi sia su via Porro che su via Fillak.