Val d'Aosta, si lancia dalla finestra durante l'incendio, 21enne di Chiavari è gravissima

Una ragazza di 21 anni di Chiavari è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Aosta. Lo riferisce l'edizione valdostana dell'Ansa, in seguito a un incendio divampato all'interno di una mansarda ad Antey-Saint-André.

Il rogo sarebbe divampato, per cause ancora ignote, poco dopo le 5 del mattino all'interno di una casa in cui la ragazza si trovava insieme a due amici, un 24enne di Chiavari e un 22enne di Lavagna. Secondo le prime ricostruzioni i tre ragazzi si sarebbero lanciati dalla finestra, dal terzo piano, per evitare le fiamme e tutti hanno riportato diversi traumi. La più grave, come detto, è la ragazza, ricoverata in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco locali, i carabinieri e i medici.