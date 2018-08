Aosta: turista genovese colpito da un fulmine, è grave

Un genovese di 69 anni, in vacanza in Val d'Aosta, è stato colpito da un fulmine mentre si trovava nel comune di La Salle.

L'uomo è stato ricoverato in condizioni gravi nel reparto rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta ed è stato trapassato dalla scarica elettrica dopo essere stato colpio ed è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti con l'elicottero. Una donna di 65 anni, che si trovava con lui, è rimasta invece ferita in maniera non grave.