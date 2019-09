Si ferisce cercando il padre disperso a Montoggio, interviene l'elisoccorso

Un weekend di paura a Montoggio, dove domenica si è temuto per l'incolumità di un anziano di 86, affetto da sindrome di Alzheimer.

L'uomo, subito dopo pranzo, è infatti uscito dalla sua abitazione per una passeggiata, ma non ha più fatto ritorno. Qualche ora dopo i parenti, non riuscendo più a contattarlo, hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112, facendo scattare immediatamente il piano per rintracciare il disperso.

Subito sul posto sono arrivati i Carabinieri Forestali di Genova Prato, i Vigili del Fuoco e il personale del 118.

Dopo alcune ore di ricerche, i soccorsi lo hanno ritrovato nei pressi del letto di un torrente, fortunatamente in buone condizioni di salute.

La figlia, che si era unita agli operanti per le ricerche, per raggiungere il padre ha perso l'equilibrio ed è caduta, fratturandosi una gamba. È dunque stata portata con l'elicottero dei Vigili del Fuoco all'ospedale San Martino.

L'anziano è momentaneamente stato assistito dal personale della Croce Rossa e poi è stato trasportato anch'egli al San Martino per i necessari controlli di rito.