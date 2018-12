«Suo figlio ha avuto un incidente, porti del denaro», 20 tentativi di truffa nell'ultimo mese

Massima attenzione alle truffe. A lanciare l'allarme sono le forze dell'ordine che continuano la campagna “Uniamo le Forze contro le Truffe” promossa dalla Prefettura di Genova, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

«Suo figlio ha avuto un incidente, porti denaro e oro»

Nell'ultimo mese i militari hanno rilevato un nuovo tentativo di truffa che si è ripetuto almeno 20 volte, fortunatamente nella maggior parte dei casi senza che la vittima cadesse nel tranello. I malviventi contattano al telefono l'anziano spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, o assicuratori riferendosi ad un incidente stradale che riguarda il figlio o un congiunto e chiedono denaro o gioielli per evitare che il parente incorra in gravi sanzioni. La vittima, così disorientata, viene attirata in un “incontro trappola” volto alla consegna di denaro o preziosi ai malintenzionati. L’alto numero di tentativi di truffa andati a vuoto, a fronte di una considerevole diminuzione delle truffe consumate nella provincia di Genova, testimonia l’efficacia della campagna promossa dalle forze dell'ordine. Tra il 2016, anno di avvio della campagna, e il 2017 le forze dell'ordine hanno registrato una diminuzione di circa il 35% delle truffe ai danni di anziani, un dato confermato anche nel corso del 2018 che sta per terminare.

I prossimi incontri contro le truffe

Dopo aver incontrato gli anziani presso municipi e altri luoghi di aggregazione fornendo utili consigli di autoprotezione nelle giornate del 17 e del 18 dicembre 2018 la Polizia di Stato insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed all’Abi Liguria, grazie alla collaborazione della Coop e dell’Arci, saranno presenti, presso la sala punto di incontro del supermercato Coop Valbisagno (martedì 18 dicembre dalle ore 17) e presso la Palazzina Guglielmetti dell’Arci (lunedì 17 dicembre dalle 16.30) per fornire consigli pratici per prevenire i raggiri ai danni degli anziani.

L’identikit del truffatore

Il truffatore, in genere, non è una persona violenta. Il più delle volte è distinto, elegante, fine parlatore, può arrivare da altre province, si mostra colto e

agisce con abilità e spesso in coppia. Spesso mostra finti tesserini di appartenenza ad aziende di pubblica utilità. A volte indossa abiti da lavoro o divise di forze dell’ordine. Può conoscere il nome della vittima, quello dei parenti e le abitudini. Tutte informazioni che raccoglie in modo da poterle utilizzare per carpire la fiducia della vittima.

I consigli delle forze dell'ordine per gli anziani