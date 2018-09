«È la legge Salvini» e le truffatrici si fanno consegnare soldi e gioielli

Si sono finte direttrici di banca e citando una fantomatica legge Salvini hanno truffato una ventina di persona anziane nel Nord Ovest. La fuga di Irma Cena dalla legalità su ferma a Genova dove la Mobile in squadra con gli agenti di Torini ha arrestato la ladra e i suoi complici.

La vittima genovese è stata una 85enne. La signora è stata avvicinata dalle due ladre che si sono finte dipendenti di una banca, l'anziana donna ha consegnato loro il bancomat con pin associato e i gioeielli.

I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato di furto pluriaggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta abilitata al prelievo di denaro, in concorso

tra loro. Gli indagati, tutti e tre di etnia sinti e residenti in Torino e provincia sono pluripregiudicati.

Oltre al bancomat ed alla somma fraudolentemente prelevata, la polizia ha sequestrato altro denaro contante (2850 euro, probabilmente rubati ad altri anziani), telefoni cellulari, guanti, abbigliamento ed altro materiale utile alle indagini in corso su altri episodi analoghi commessi in Torino ed in altre città del Nord Ovest.

Il trio viaggiava su un'Alfa Romeo Giulietta che è stata sequestrata così come il Porsche Macan rinvenuto all’interno dell’area nomadi di c.so Ferrara 44 di Torino. Dall'abitazione di Irma inoltre sono stati sequestrati 4900 €.