Anziana ruba per fame, la notizia diventa virale ma è del 2013

"Anziana ruba pane e carne per fame: condannata a due mesi di carcere". Fonte Genova Today. Una notizia che nel giro di qualche ora è diventata virale nel mondo dei social media con migliaia di condivisioni a catena che in poche ora l'hanno fatta diventare una delle notizie più cliccate del nostro sito, il tutto condito da commenti indignati e fantasiosi paragoni con altre (presunte) notizie in cui alcuni cittadini stranieri non sarebbero stati condannati nonostante fossero stati sorpresi a spacciare.

Tutto vero e verificato (la nostra notizia, non tutto quello che le è stato accostato), peccato però si tratti di un articolo scritto nel 2013 (per la precisione il 16 giugno 2013 alle ore alle ore 13:34), ripreso oggi su Facebook da alcune pagine e da alcuni gruppi che hanno innescato le condivisioni a raffica. Tra coloro che hanno condiviso il post, senza rendersi conto che si trattava di una notizia risalente a 5 anni fa anche il senatore della Lega Stefano Borghesi che, a corredo, ha scritto: «Siamo il paese dove un pusher clandestino “spaccia per necessità” e resta libero, mentre un’anziana 80enne in difficoltà economiche RUBA PER SFAMARSI (per un totale di 20€) e viene condannata a 2 mesi e 20 giorni di carcere. Questa è giustizia secondo voi? Io penso di no!».

Potere dei social, verrebbe da dire, ma si tratta di un fenomeno che non può, e non deve, essere sottovalutato. Senza entrare nel merito della notizia, e degli accostamenti con altre situazioni e news più recenti con le quali fatichiamo a trovare un legame, le migliaia di condivisioni e le decine di migliaia di letture del nostro articolo del 2013, ma soprattutto i commenti del "popolo" indignato di Facebook non possono che far riflettere sul clima che si è instaurato nel Paese e sulla mancanza di una reale "alfabetizzazione digitale".