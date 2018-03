Al Colombo atterra l'aereo cargo più grande del mondo

Un gigante dell’aria in grado di librarsi nei cieli trasportando carichi sino a 120 tonnellate, lungo 69 metri e largo 73: è l’Antonov An-124, il più grande aereo cargo mai costruito in serie, che nella tarda mattinata di martedì è atterrato all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per ritirare il rotore di una turbina a gas revisionata effettuata dallo stabilimento genovese di Ansaldo Energia e destinata a una centrale elettrica pachistana.

Lunghe e delicate le operazioni per caricare la turbina nell’enorme stiva (ma anche il muso può essere aperto per facilitare la distribuzione del peso) insieme con altro materiale tecnico, che ha fatto salire il peso a 108 tonnellate. L’aereo dei record è quindi nuovamente decollato mercoledì mattina alla volta di Atene, da dove proseguirà poi vedo Karachi: a gestire il trasporto eccezionale sono gli spedizionieri genovesi di Errebisped, Fracht Italia e Cma Compagnia Merci Aeree.

Viste le dimensioni dell’aereo e il suo peso, l’Antonov An-124 può operare solo in aeroporti dotati di una pista sufficientemente lunga e di un piazzale abbastanza grande e resistente per consentire le manovre e le operazioni di carico: il Colombo, con la sua pista Grazie alla sua pista, lunga oltre 3 km, ha potuto far fronte senza problemi alla situazione.