Mondo del calcio in lutto, addio ad Antonio Marcolini

Tragedia la scorsa notte sull'autostrada A10 fra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Antonio Marcolini, 68 anni, ex calciatore di Savona, Fulgorcavi di Uscio e Rapallo Ruentes è morto dopo essere caduto da un cavalcavia all'altezza di Legino, poco prima della galleria Quattro Stagioni.

Subito dopo lo schianto il 68enne è stato investito da un mezzo pesante, che stava transitando in quel momento. Sono state avviate indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.

La famiglia di Marcolini è molto conosciuta, in Liguria ma non solo: è infatti stato genero di Roberto Longoni (bandiera del Savona negli anni Quaranta e Cinquanta) ed è cognato di Paolo Longoni e padre di Michele Marcolini, arrivato a giocare fino in serie A.